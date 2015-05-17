Украина рассчитывает на стабилизационную миссию миротворцев на Донбассе – постпред в ООН

Об этом в интервью ZN.UA сообщил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев.

"Исходя из проводимых сейчас консультаций, могу сказать, что это, скорее всего, может быть стабилизационная миссия", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, на какой мандат миротворческой миссии ООН рассчитывает Киев.

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По его словам, консультации по этому вопросу начнутся после того, как в Украине разместится Офис поддержки ООН.

"Когда Офис начнет работать, очевидно, будет понятно, чего недостает. Не исключаю, что ситуация может повернуться так, что уже не будет необходимости ни в военном присутствии, ни в полицейском. Многое будет зависеть и от того, как мы согласуем наши совместные действия с ОБСЕ и ЕС, который, кстати, заинтересован в том, чтобы помочь нам", - сказал Сергеев.

"Уже само название миссии говорит о том, что она направляется с целью содействовать стабилизации ситуации. Это, в частности, подразумевает стабильное прекращение боевых столкновений, стабилизацию политической ситуации, что, в конечном счете, позволит провести прозрачные демократические выборы", - рассказал постпред Украины в ООН.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.