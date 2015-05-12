Порошенко и Пан Ги Мун обсудили возможность размещения миротворцев на Донбассе
01:42, 12 мая 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном возможность размещения миротворческой миссии на Донбассе
Порошенко и Пан Ги Мун обсудили возможность размещения миротворцев на Донбассе / un.org
Об этом сообщают в пресс-службе президента.
Кроме того, Пан Ги Мун проинформировал Порошенко о результатах визита в Москву, где он так же, как и в Киеве, обсуждал запуск офиса ООН в поддержку выполнения минских договоренностей. Президент подчеркнул, что необходимо добиться их полного выполнения.
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Также в день рождения Надежды Савченко Порошенко и Пан Ги Мун договорились и дальше прилагать все усилия для ее освобождения.
Напомним, в понедельник Петр Порошенко посещал учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна", где говорил о возможностях современного украинского оборонпрома.
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