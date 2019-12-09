У Зеленского не исключают проведения двусторонней встречи с Путиным до совместной пресс-конференции четырех лидеров

По словам Тимошенко, сейчас все графики «сдвигаются по времени».

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко не исключает проведения двусторонней встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в совместной пресс-конференции четырех лидеров по результатам саммита в «нормандском формате.

Об этом он сообщил журналистам в Париже.

«Двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Путина еще не было, она запланирована и будет позже», - заявил он, добавив, что «как только она состоится, мы выйдем к вам с коммуникацией».

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Отвечая на вопрос, эта встреча может состояться до совместной пресс-конференции лидеров «нормандского формата» по результатам саммита, он сказал: «Все сдвигается по времени, будем смотреть, как это будет, может и до (совместной пресс-конференции лидеров четырех стран – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата. Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

По предварительному графику, встреча в «нормандском формате» должна была начаться в 17.00 (по киевскому времени), зато ее начало было перенесено почти на полтора часа.

Как отметили в Офисе главы государства, главный вопрос повестки дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.