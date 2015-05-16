Шимкив хочет повысить зарплаты чиновников при финансовой помощи ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив на брифинге по результатам вчерашнего заседания Национального совета по вопросам реформ.

«До 27 мая команда, которая состоит из секретариата Кабинета министров Украины, Министерства финансов и Администрации президента, совместно с проектным офисом реформ выработают более детальную концепцию реформы госслужбы. Обращение Кабинета министров будет направлено в Европейский Союз. А после этого - есть видение Европейского Союза, как реализовать финансово возможность поддержки реализации реформы госслужбы», - сказал он.

По словам замглавы АП, Представительство Евросоюза в Украине выразило готовность предоставить соответствующую финансовую помощь.

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Как сообщал УНИАН, правительство создало рабочую группу по внесению правок в законопроект о государственной службе, поданный на рассмотрение Кабинета министров 17 января. Целью является реализация переходной модели повышения зарплат госслужащих с учетом действующих бюджетных ограничений.

По словам Шимкива, изменения могут коснуться снятия ограничений на оплату труда сотрудников госкомпаний и ее привязки к результатам деятельности, а также создания модели оплаты труда госслужащих с целью постепенного повышения в соответствии с ситуацией в украинской экономике.