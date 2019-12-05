Труба заявил, что "прослушку" в его кабинете установил один из подчиненных

Также директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает, что его увольнение инициировал бывший президент Петр Порошенко.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утверждает, что аппаратуру для прослушивания в его кабинете установили еще в мае текущего года, и к этому причастны бывшие правоохранители и работник бюро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, говоря об обнаруженной в сентябре в вентиляционной системе его кабинета «прослушке».

Труба отметил, что к установлению устройства причастны бывшие правоохранители и действующий работник ГБР.

"Это лица, которые работали в правоохранительной системе. К прослушиванию также причастен действующий работник ГБР. Я в этом убежден, но сомневаюсь, что это будет доказано в ходе расследования уголовного производства", - сказал Труба.

Вместе с тем он, как и раньше, не признает, что обнародованные в Телеграмм-канале "Трубу прорвало" разговоры в его кабинете имеют одинаковую силу. Директор ГБР настаивает, что это компилированные записи, созданные из фрагментов записей, полученных во время прослушивания его кабинета.

Говоря о недавнем принятии закона о перезагрузке работы ГБР, которым предусмотрено увольнение руководства бюро, Труба заявил, что инициатором его увольнения является бывший президент Петр Порошенко.

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При этом он не ответил на вопрос, каким образом фракция "Европейская солидарность", которая не голосовала за закон о перезагрузке ГБР, смогла добиться, чтобы этот проект закона поддержала почти в полном составе пропрезидентская фракция "Слуга народа".

Кроме того, Труба не прокомментировал реплику журналиста, что инициатором его увольнения может быть именно нынешний президент Владимир Зеленский, фракция которого поддержала закон о перезагрузке ГБР, согласно которому он будет уволен. Труба отметил, что на сегодняшний день еще занимает должность директора бюро и не хочет говорить об этом.

"Снятие меня с должности выгодно только одному человеку, и у меня нет в этом никаких сомнений. В те манипуляции, которые применил экс-президент, попали и правоохранительные органы, и руководство государства. Я сегодня еще действующий руководитель, и не могу напрямую говорить о некоторых вещах, о которых вы спрашиваете", - сказал он.

Однако, по словам Трубы, у него нет никаких сомнений, что президент уже на этой неделе подпишет закон о перезагрузке ГБР, в результате которого он потеряет должность.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября директор ГБР Роман Труба заявил, что в его служебном кабинете нашли аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.

В вечером 19 ноября во мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало", где выкладывали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований и на которых слышен похожий на его голос.

По словам авторов сообщений, это "пару часов интересных разговоров", которые показывают, как в ГБР решаются вопросы о закрытии уголовных производств, как "по звонку" из Офиса президента останавливаются обыски на тех или иных предприятиях фигурантов дел и тому подобное.

Труба заявил, что записи прослушивания его разговоров полностью фейковые.