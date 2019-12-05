Глава ОБСЕ о будущей "нормандской" встрече: это чрезвычайно важный импульс для "Минска"

В то же время Лайчак подчеркнул, что на востоке Украины люди продолжают страдать и гибнуть.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак назвал предстоящий саммит лидеров «нормандского формата», который состоится 9 декабря в Париже, чрезвычайно важным импульсом для дальнейшей реализации Минских соглашений.

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Об этом Лайчак заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, которое транслируется на сайте Организации.

Он убежден, что в начале года, в январе, никто не мог предположить, что в этом году в повестке дня появится саммит лидеров «нормандской четверки», который состоится на следующей неделе в Париже.

«Это очень важный импульс, чтобы подтвердить жизненность Минских соглашений. К сожалению, не все новости хорошие. Люди до сих пор страдают, люди до сих пор погибают, и учитывая принципы и обязательства этой организации, мы не можем забыть о Крыме. Тем не менее, последние позитивные шаги показали, что мы можем видеть результаты, если мы будем проявлять достаточную политическую волю. Они бы не состоялось без нее, и, если мы хотим увидеть настоящий политический прогресс, мы должны обеспечить нашу поддержку - одновременно на двустороннем уровне, что имеет решающее значение, с помощью ОБСЕ», - заявил Лайчак.

Он отметил, что в 2019 году кризис в Украине и вокруг неё был на вершине повестки дня ОБСЕ. «В январе дела выглядели безрадостно», - заявил Лайчак.

В этой связи он сказал, что основное внимание сосредоточено на людях, которые страдают от конфликта, чтобы найти конкретные пути с целью облегчения их сложной ситуации.