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Действующий председатель ОБСЕ впервые прибыл с официальным визитом в Украину

13:42, 15 января 2019
Политика
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Мирослав Лайчак прибыл в Украину / twitter.com/MiroslavLajcak

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак прибыл в Украину.

Об этом глава МИД Словакии сообщил в микроблоге Twitter.

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"Сегодня я приехал в Украину в рамках моего первого визита в качестве действующего председателя ОБСЕ. Сразу же после моего прибытия я получил исчерпывающую информацию от СММ ОБСЕ относительно их работы и ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее", - заявил Лайчак.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года Словакия приняла от Италии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и заявила о важности поддержки соблюдения режима прекращения огня и отвода вооружения на Донбассе.

10 января Лайчак заявил, что осуществит визит в Украину.

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Теги: #Украина#ОБСЕ