Партии Порошенко, Вакарчука и Тимошенко призывают украинцев выйти на Майдан

Они называют это напоминанием власти о «красных линиях» накануне встречи в «нормандском формате».

Партии «Европейская солидарность», «Голос» и «ВО «Батькивщина» призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан.

Народный депутат Украины Андрей Парубий в Facebook выложил обращение этих политсил к украинцам.

«Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне «нормандской встречи» необходимо напомнить власти о «красных линиях» - требованиях украинского народа», - отметил он.

Читайте такжеЗеленский во время саммита "нормандской четверки" будет добиваться полного вывода войск из ОРДЛО

В обращении сказано, что не должно быть никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации, относительно европейского и евроатлантического курса, относительно деоккупации и возвращения Крыма.

Также отмечается, что не может быть никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, в том числе до вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований и установления контроля над государственной границей.

Кроме того, отмечается, что не должно быть никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Авторы обращения призывают выйти «всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации» 8 декабря на Майдан Незалежности, чтобы «продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину».

Напомним, встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.