ОБСЕ должна добраться до Широкино и прекратить противостояние - Керри

Миссия ОБСЕ должна добраться до Широкино и прекратить противостояние между силами АТО и пророссийскими террористами.

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает посол США в Украине Джефри Пайетт в Twitter.

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«Критически важно, чтобы ОБСЕ добралась до зон конфликта (в Украине), и прекратила конфликт в этих зонах, в частности, в Широкино, – Джон Керри»,- написал он.