ОБСЕ должна добраться до Широкино и прекратить противостояние - Керри
16:50, 14 мая 2015Политика
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Госсекретарь США подчеркнул, что для миссии ОБСЕ критически важно попасть в Широкино.
Миссия ОБСЕ должна попасть в Широкино / facebook.com/ato.news
Миссия ОБСЕ должна добраться до Широкино и прекратить противостояние между силами АТО и пророссийскими террористами.
Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает посол США в Украине Джефри Пайетт в Twitter.
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«Критически важно, чтобы ОБСЕ добралась до зон конфликта (в Украине), и прекратила конфликт в этих зонах, в частности, в Широкино, – Джон Керри»,- написал он.
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