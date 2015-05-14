ОБСЕ должна добраться до Широкино и прекратить противостояние - Керри

16:50, 14 мая 2015
Политика
1291 0

Госсекретарь США подчеркнул, что для миссии ОБСЕ критически важно попасть в Широкино.

Миссия ОБСЕ должна попасть в Широкино / facebook.com/ato.news

Миссия ОБСЕ должна добраться до Широкино и прекратить противостояние между силами АТО и пророссийскими террористами.

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает посол США в Украине Джефри Пайетт в Twitter.

Читайте такжеПорошенко: Украина настаивает на отводе тяжелой техники и демилитаризации Широкиного

«Критически важно, чтобы ОБСЕ добралась до зон конфликта (в Украине), и прекратила конфликт в этих зонах, в частности, в Широкино, – Джон Керри»,- написал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter