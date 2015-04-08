Боевики "ДНР" едва не расстреляли миссию ОБСЕ возле Мариуполя

Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

В частности, отмечается, что 7 апреля во время поездки по трассе Е58 в направлении блокпоста боевиков "Донецкой народной республики" в Широкино (20 км на восток от Мариуполя), специальная мониторинговая миссия была остановлена боевиками, которые на некоторое время заблокировали движение на дороге в северной части Широкино (территория, подконтрольная "ДНР").

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Причем отмечается, что только наблюдатели миссии приблизились к блокпосту боевиков пешком, оттуда в сторону одного из представителей патруля ОБСЕ сразу же были направлены предупредительные выстрелы из тяжелого пулемета и автоматической винтовки, ударили, соответственно, с левой и правой стороны от представителя миссии.

В то же время, по данным пресс-службы, наблюдатели продолжили движение, чтобы установить контакт с представителем "ДНР" для получения разрешения на проезд. После разговора, который занял определенное время, и обыска патруля ОБСЕ, миссию пропустили двигаться дальше на восток в направлении Новоазовска и участка украинско-российской границы, сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что миссия ОБСЕ не может сказать, что произошло полное отвода тяжелого вооружения на Донбассе.