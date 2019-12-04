В Киеве во время круглого стола обсудят последствия "банкопада", проблемы вкладчиков и кредиторов

Среди участников дискуссии будут и представители Нацбанка.

5 декабря в 14:15 в зале Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады по ул. Липской, 3, состоится дискуссия "Последствия банкопада. Проблемы вкладчиков и кредиторов".

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Во время круглого стола состоится обсуждение сложившейся в финансовой системе страны ситуации в результате массового вывода НБУ с рынка коммерческих банков в течение 2014-2017 годов.

Кроме того, будут подняты вопросы правовых, организационных и финансовых путей решения проблем вкладчиков и кредиторов этих банков.

Среди участников дискуссии - народные депутаты Украины, представители Офиса президента, НБУ, Фонда гарантирования вкладов, общественные организации вкладчиков банков, независимые эксперты.

Как сообщалось, под стенами Нацбанка уже четвертую неделю продолжается акция "Остановим коррупцию в НБУ".