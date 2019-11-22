Хорватия готова делиться с Украиной опытом реинтеграции деоккупированных территорий – МИД

Планируется проведение очередного заседания рабочей группы по изучению хорватского опыта по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Хорватия заинтересована продолжать делиться с Украиной опытом реинтеграции деоккупированных территорий.

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Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Василия Боднара с послом Хорватии в Украине Аницей Джамич.

В частности, значительное внимание было уделено вопросам осуществления в следующем году визитов на высоком и высшем уровне, проведению очередного заседания рабочей группы по изучению хорватского опыта по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, проведению седьмого заседания совместной украинско-хорватской Комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

В этой связи сказано, что Хорватия готова делиться с Украиной опытом реинтеграции деоккупированных территорий.

Кроме того, в контексте обсуждения возможностей экономического сотрудничества Боднар отметил, что реализация запланированных мероприятий должна способствовать привлечению хорватских инвестиций в экономику Украины и увеличению товарооборота двух стран.

В свою очередь, посол Хорватии подтвердила неизменность позиции ее страны по поддержке суверенитета, территориальной целостности, евроинтеграционного курса Украины, а также полную поддержку в вопросе реализации ряда реформ в Украине.