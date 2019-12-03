Место одного из "слуг народа" в Раде займет экс-кандидат в мэры от БПП

Два представителя партии "Слуга народа" сложили депутатские мандаты.

Вместо Александра Кубракова, который прошел в Верховную Раду по спискам "Слуги народа", должен зайти следующий непроходной кандидат из избирательного списка партии.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Читайте такжеВятрович принес присягу народного депутата Украины

Так, место Кубракова в парламенте займет хмельниччанин Сергей Мандзий – 136-й номер избирательного списка.

Мандзий 1974 года рождения, директор ООО "РЕМСТРОЙ", член партии "Слуга народа".

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, в 2015 году он баллотировался на должность мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Александра Кубракова и Алексея Кучера. Кубраков, в частности, перешел работать на должность главы "Укравтодора".