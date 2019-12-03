Место одного из "слуг народа" в Раде займет экс-кандидат в мэры от БПП
Вместо Александра Кубракова, который прошел в Верховную Раду по спискам "Слуги народа", должен зайти следующий непроходной кандидат из избирательного списка партии.
Об этом сообщает "Украинская правда".
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Так, место Кубракова в парламенте займет хмельниччанин Сергей Мандзий – 136-й номер избирательного списка.
Мандзий 1974 года рождения, директор ООО "РЕМСТРОЙ", член партии "Слуга народа".
Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, в 2015 году он баллотировался на должность мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Александра Кубракова и Алексея Кучера. Кубраков, в частности, перешел работать на должность главы "Укравтодора".