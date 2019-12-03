Дело МН17: в Кремле утверждают, что судьба Цемаха не имеет к ним отношения

Прокуратура Нидерландов заявила, что Россия умышленно проигнорировала запрос об экстрадиции и разрешила Цемаху покинуть территорию России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что судьба фигуранта дела о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха, переданного России в рамках обмена между Киевом и Москвой удерживаемыми лицами, не имеет отношения к Кремлю.

Читайте такжеПорошенко в Раде назвал Путина "мышиным королем" боевиков на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам, комментируя заявление прокуратуры Нидерландов о том, что российские власти якобы позволили Цемаху выехать из страны.

«Нет, вы знаете, это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю, поэтому я здесь ничего не могу сказать», - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря прокуратура Нидерландов заявила, что Россия умышленно проигнорировала запрос об экстрадиции и разрешила фигуранту дела о сбитом над Донбассом малайзийском «Боинге» рейса MH17 Владимиру Цемаху покинуть территорию России.

7 сентября Украина передала России Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в «ДНР». Прокуратура Нидерландов прислала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября с целью экстрадиции. 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха из ключевого свидетеля по делу MH17 на подозреваемого.