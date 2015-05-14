Депутаты в тайном режиме будут голосовать за назначение Мамонтовой и Маловатского на должности членов ВСЮ
Сегодня в Верховной Раде планируется голосование за назначение на должности членов Высшего совета юстиции Ирины Мамонтовой и Алексея Маловатского. Глава Верховной Рады Владимир Гройсман поручил Счетной комиссии подготовить тайное голосование по избранию членов ВСЮ по квоте парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, Гройсман поручил председателю Счетной комиссии по избранию членов Высшего совета юстиции по квоте парламента Александру Черненко подготовить тайное голосование.
В комментарии журналистам лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк пояснил, что по квоте парламента должны назначаться три члена Высшего совета юстиции, но в настоящее время фракции “Батькивщина”, “Самопомич” и Радикальной партии еще не определились со своей кандидатурой.
Кандидатуру Маловатского внесла фракция «Блока Петра Порошенко», а кандидатуру Мамонтовой - фракция «Народного фронта».
Березюк подчеркнул, что “мы имеем предложение для президента Украины, и президент в целом поддержал его, что будем сейчас говорить с Советом коалиции, чтобы снизить ценз для членов совета, то есть, сейчас есть требование по 15 лет судебной практики, а мы предлагаем снизить до 10, и это снизит пул для нашего выбора”.
Читайте такжеРада приняла новый закон о режиме военного положения
Березюк отметил, что вчера на заседании фракции “Самопомич” было высказано мнение, что фракция готова поддержать кандидатуру Мамонтовой.
“Что касается Маловатского, то у нас к нему больше вопросов, и фракция к этому голосованию вчера отнеслась пессимистично”, - сообщил Березюк.
Как сообщал УНИАН ранее, Комитет по противодействию коррупции может рекомендовать в пятницу ВР отправить в отставку Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.