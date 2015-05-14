Депутаты в тайном режиме будут голосовать за назначение Мамонтовой и Маловатского на должности членов ВСЮ

Как передает корреспондент УНИАН, Гройсман поручил председателю Счетной комиссии по избранию членов Высшего совета юстиции по квоте парламента Александру Черненко подготовить тайное голосование.

В комментарии журналистам лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк пояснил, что по квоте парламента должны назначаться три члена Высшего совета юстиции, но в настоящее время фракции “Батькивщина”, “Самопомич” и Радикальной партии еще не определились со своей кандидатурой.

Кандидатуру Маловатского внесла фракция «Блока Петра Порошенко», а кандидатуру Мамонтовой - фракция «Народного фронта».

Березюк подчеркнул, что “мы имеем предложение для президента Украины, и президент в целом поддержал его, что будем сейчас говорить с Советом коалиции, чтобы снизить ценз для членов совета, то есть, сейчас есть требование по 15 лет судебной практики, а мы предлагаем снизить до 10, и это снизит пул для нашего выбора”.

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Березюк отметил, что вчера на заседании фракции “Самопомич” было высказано мнение, что фракция готова поддержать кандидатуру Мамонтовой.

“Что касается Маловатского, то у нас к нему больше вопросов, и фракция к этому голосованию вчера отнеслась пессимистично”, - сообщил Березюк.

Как сообщал УНИАН ранее, Комитет по противодействию коррупции может рекомендовать в пятницу ВР отправить в отставку Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.