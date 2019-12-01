Украине – быть: Зеленский напомнил о Всеукраинском референдуме 1991 года
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной со дня проведения Всеукраинского референдума о поддержке Акта провозглашения независимости.
Читайте такжеЗеленский хочет встретиться со студентами, которых ночью 30 ноября 2013 года на Майдане избили "беркутовцы"Об этом он написал на своем Facebook.
«90% украинцев на Закарпатье и Волыни, на Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке Родины, сказали: Украине − быть! И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», − написал Зеленский.
Он добавил, что сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине.
День 1 декабря 1991 года стал для Украины историческим − на общенациональном референдуме украинцы высказались за независимость своего государства.