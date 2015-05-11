В "ДНР" заявили, что согласны на "широчайшую автономию" в составе Украины

По словам представителя так называемой ДНР Дениса Пушилина, ДНР проведет местные выборы, если Киев пойдет на такую автономию. Пушилин предупредил, что если Киев будет "и дальше нарушать минские соглашения", в ДНР будут "двигаться в сторону полной независимости", сообщает Русская служба ВВС.

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"Мы предлагаем внести статью в конституцию [Украины] о том, чтобы другие регионы Украины имели право на самоопределение", - заявил представитель самопровозглашенной "народной республики".