США приостановили военную помощь Украине в день телефонного разговора Трампа и Зеленского

Оказание помощи уже разморозили.

Приостановление предоставления американской помощи по безопасности Украине на 250 млн долларов произошло вечером 25 июля этого года. Именно в тот день состоялся телефонный разговор между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в документах, которые есть в распоряжении финансового комитета Палаты представителей Конгресса США, передает CNN. В Соединенных Штатах сейчас рассматривают вопрос импичмента президента Трампа.

Копия письма о приостановке помощи - и со стороны Пентагона, и со стороны Госдепартамента - подписана служащим Офиса управления и бюджета Белого дома Майком Даффи. О самом приостановлении было известно еще 18 июля, еще за неделю до телефонного разговора двоих президентов. А решение о приостановке принял Трамп. Оригинал письма якобы подписывал другой чиновник этого Офиса – Марк Сэнди, он свидетельствовал за закрытыми дверями в Конгрессе по делу относительно возможного импичмента. А вот Даффи свидетельствовать не захотел.

В Конгрессе получили лишь часть документов в деле приостановления безопасной помощи Украине. Поэтому полную картину, почему решение о приостановлении датировано именно 25 июля в день телефонного звонка, пока сложить не могут.

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Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.