Террористы не допускают миссию ОБСЕ ко многим районам Донбасса и применяют тяжелое вооружение – Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время семинара «Международная практика по вопросам гуманитарного содействия» сегодня в Киеве.

Читайте такжеБоевики не выводят из Донецка пригнанную к 9 мая "парадную" технику - Тымчук

«Происходят постоянные нарушения со стороны террористов, они не предоставляют доступа ОБСЕ ко многим районам, и они применяют тяжелое вооружение, которое запрещено, практически по всей линии (соприкосновения - УНИАН)», - отметил министр.

«Это является источником страданий, и, несмотря на все наши очень мощные усилия, мы не можем обеспечить доступ украинской и европейской гуманитарной помощи в Донецк и Луганск даже тем, кто больше всего в ней нуждается», – подчеркнул Климкин.

Читайте такжеКлимкин обсудил с конгрессменами США ситуацию на Донбассе и предоставления Украине военной помощи

По его словам, «в этом смысле необходимы реальная деэскалация и стабилизация региона».

Ранее УНИАН сообщал, что в Торез привезли бюллетени для "референдума" с готовыми отметками о присоединении к России.