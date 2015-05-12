Террористы не допускают миссию ОБСЕ ко многим районам Донбасса и применяют тяжелое вооружение – Климкин

11:24, 12 мая 2015
Политика
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Террористы не допускают Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ ко многим районам Донбасса и применяют тяжелое вооружение по всей линии соприкосновения.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время семинара «Международная практика по вопросам гуманитарного содействия» сегодня в Киеве.

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«Происходят постоянные нарушения со стороны террористов, они не предоставляют доступа ОБСЕ ко многим районам, и они применяют тяжелое вооружение, которое запрещено, практически по всей линии (соприкосновения - УНИАН)», - отметил министр.

«Это является источником страданий, и, несмотря на все наши очень мощные усилия, мы не можем обеспечить доступ украинской и европейской гуманитарной помощи в Донецк и Луганск даже тем, кто больше всего в ней нуждается», – подчеркнул Климкин.

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По его словам, «в этом смысле необходимы реальная деэскалация и стабилизация региона».

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