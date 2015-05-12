В Торез привезли бюллетени для "референдума" с готовыми отметками о присоединении к России - пресс-центр АТО

Также в грузе для пророссийских боевиков были бюллетени для будущего "референдума", сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеВчера вечером боевики снова обстреляли ряд населенных пунктов из тяжелого вооружения

"В Торез на днях прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами. Также среди прочего груза были и бюллетени будущего референдума с уже готовыми отметками о присоединении к России", - сказано в сообщении.

В пресс-центре АТО отмечают также, что к разгрузке были привлечены заключенные исправительно-трудовой колонии.

Напомним, вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что террористы на востоке Украины могут в ближайшее время начать наступательные действия.