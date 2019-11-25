Почти половина украинцев считает, что Рада доработает свой срок без досрочных выборов – исследование

Досрочных парламентских выборов ожидает треть украинцев.

Почти половина опрошенных граждан Украины - 43,5% считает, что Верховная Рада доработает свой пятилетний срок до конца, а треть - что будут досрочные выборы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС). Результаты представили на пресс-конференции.

В частности, социологи спросили у украинцев, доработает ли новоизбранная Верховная Рада весь положенный срок (до ноября 2024 года) или состоятся досрочные выборы.

Так, 43,5% считают, что ВР доработает свой срок до конца, 32,9% считают, что состоятся досрочные выборы, а еще 23,6% затруднились с ответом.

При этом, на вопрос, довольны ли тем, как сейчас работает парламент, только 6,4% опрошенных сказали, что полностью довольны. 27,5% - преимущественно довольны, 25,8% - преимущественно не довольны, 21,3% - полностью не удовлетворены. Еще 19,1% не смогли ответить.

Также у респондентов спросили, как они относятся к формированию однопартийного большинства в ВР.

Так, 22,3% вполне поддерживают, поскольку, по их мнению, это обеспечит быстрое и эффективное принятие законов, а 17,4% - полностью поддерживают, потому что такое большинство сможет реализовать свои предвыборные обещания.

Вместе с тем, 22% не поддерживают, поскольку однопартийное большинство может принимать любые решения, в том числе и не законные, 18,2% - не поддерживают, потому что однопартийное большинство может привести к пренебрежению демократическими процедурами. Еще 20% - затруднились с ответом.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.