Люди и привлечение капитала: новый глава Киевской ОГА Чернышов рассказал о своих приоритетах на должности

По словам нового руководителя Киевской бласти, чтобы добиться результатов в новой должности, ему предстоит провести «системные структурные преобразования и изменения, которые обеспечат прозрачность и эффективность власти – как в ОГА, так и в районах».

Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов утверждает, что на посту ОГА хочет делать жизнь жителей Киевской области комфортнее, удобнее и перспективнее.

Об этом он рассказал «Главкому» в своем первом интервью.

По словам нового руководителя Киевской области, чтобы добиться результатов в новой должности, ему предстоит провести «системные структурные преобразования и изменения, которые обеспечат прозрачность и эффективность власти – как в ОГА, так и в районах». «Без смены кадров, без демонтажа старой системы мы этого не сделаем. Это – приоритет номер один», - подчеркнул Чернышов.

Второй момент, по словам председателя КОГА, «для преобразований необходимы значительные финансовые ресурсы, об ограниченности которых мы все хорошо знаем». «Поэтому моим приоритетом на посту является привлечение капитала, акционерного, международного, частного, другого», - рассказывает о ближайших планах руководитель Киевской области.

Вместе с тем, Чернышов понимает, что «капитал нечасто появляется просто так». «Для этого надо развивать инфраструктуру и осуществлять изменения в районах. Необходимо определить приоритеты развития каждого района, предложить соответствующий инвестиционный проект и реализовывать. Для этого нужны люди на местах, которые мыслят соответствующим образом», - считает новый председатель Киевской областной госадминистрации.

Напомним, 28 октября президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации бизнесмена из Харькова Алексея Чернышова.

42-летний Чернышов известен как предприниматель и инвестор, в частности, основатель инвестиционной компании VI2 Partners. Кроме того, ранее его рекомендовали 14 профессиональных и общественных объединений в качестве кандидата на пост главы Министерства регионального развития и строительства Украины.

Другим указом Зеленский уволил Михаила Бно-Айрияна с этой должности. «Освободить Бно-Айрияна Михаила Кареновича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в документе.

Как сообщалось, 20 октября стало известно, что действующий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой поддержать его отставку. Чиновник уходит с должности спустя всего 100 дней после назначения на фоне критики со стороны части правящей партии.

Бно-Айриян возглавлял Киевскую ОГА с 10 июля 2019 года.