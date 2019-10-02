Меркель заявила о появлении предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки"

В то же время Канцлер Германии подчеркнула, что в настоящее время отменять санкции против России рано.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о достижении предпосылок с целью проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Германии, Франции, Украины и России).

Об этом сообщает Bloomberg.

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В частности, канцлер Германии заявила, что последний прорыв в переговорах относительно Донбасса, связанный с согласованием "формулы Штайнмайера", проложил путь для проведения встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции в попытке воплотить Минские соглашения от 2015 года и прекращения боевых действий между поддерживаемыми Россией боевиками и Вооруженными силами Украины.

"Мы сделали шаг вперед, но много других шагов стоят перед нами", - подчеркнула Меркель в Берлине после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Перед этим пресс-секретарь Меркель заявил, что четырехсторонний саммит в "нормандском формате" состоится в "ближайшем будущем".

При этом у Меркель спросили о перспективе снятия санкций с России.

В этой связи канцлер ФРГ заявила, что участники переговоров все еще должны сделать много работы в будущем. По ее словам, для отмены санкций должны быть определенные условия, и поэтому сейчас отмена невозможна.

Ранее Франция также заявила о выполнении условий для проведения встречи в "нормандском формате" в Париже.