Тимошенко вернула "революционную" прическу-косу (фото)
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась на встрече с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен со старой прической-косой, которую не носила более пяти лет.
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Соответствующее фото размещено на сайте политсилы.
Косу Тимошенко называют «революционной», поскольку впервые она заплела ее в 2001 году, когда ушла в оппозицию и создала собственную партию.
С такой же прической лидера «Батькивщины» помнят во время «Оранжевой революции» 2004-2005 годов, а также «Революции достоинства» 2013-2014 годов.
Последние пять лет Тимошенко появлялась на публике с длинными прямыми волосами.
Как сообщал УНИАН, 13 ноября Тимошенко заявила о переходе ее политсилы в оппозицию.
«Заявление фракции. Принятием закона о распродаже земли президент Зеленский пересек красные линии. Команда «Батькивщины» переходит в оппозицию», – написала она.