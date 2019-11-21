Тимошенко вернула "революционную" прическу-косу (фото)

С такой же прической лидера "Батькивщины" помнят во время "Оранжевой революции" 2004-2005 годов, а также "Революции достоинства" 2013-2014 годов.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась на встрече с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен со старой прической-косой, которую не носила более пяти лет.

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Соответствующее фото размещено на сайте политсилы.

Косу Тимошенко называют «революционной», поскольку впервые она заплела ее в 2001 году, когда ушла в оппозицию и создала собственную партию.

С такой же прической лидера «Батькивщины» помнят во время «Оранжевой революции» 2004-2005 годов, а также «Революции достоинства» 2013-2014 годов.

Последние пять лет Тимошенко появлялась на публике с длинными прямыми волосами.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Тимошенко заявила о переходе ее политсилы в оппозицию.

«Заявление фракции. Принятием закона о распродаже земли президент Зеленский пересек красные линии. Команда «Батькивщины» переходит в оппозицию», – написала она.