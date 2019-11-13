Тимошенко объявила о переходе в оппозицию из-за закона о земельном рынке (видео)

По ее словам, принятием "закона о распродаже земли" президент пересек все "красные линии".

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о переходе ее политсилы в оппозицию.

Соответствующее заявление Тимошенко сделал в Facebook.

Читайте также"Ишак", "подонки", "путинские прихвостни": в Раде нардепы поссорились из-за земельной реформы (видео)

«Заявление фракции. Принятием закона о распродаже земли президент Зеленский пересек красные линии. Команда «Батькивщині» переходит в оппозицию», – написала она.

Напомним, Верховная Рада сегодня одобрила в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Заседание Рады сопровождалось скандалами и блокированием трибуны. Против принятия законопроекта активно выступали депутаты фракций ОПЗЖ и «Батькивщины».