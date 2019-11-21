"Изъяли" почти сразу после захвата: Полозов объяснил похищение россиянами имущества с кораблей

По словам адвоката, имущество является для россиян "вещественными доказательствами".

Россия практически сразу после захвата украинских кораблей "Нікополь", "Бердянськ" и "Яни Капу" изъяли "вещественные доказательства" – оборудование, вооружение, а также личные вещи моряков.

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Об этом рассказал российский адвокат украинских моряков Николай Полозов, передает «Обозреватель». По его словам, часть вещей была украдена.

"Все 24 моряка остаются обвиняемыми по уголовному делу о незаконном пересечении российской границы, которое расследует следственное управление ФСБ. Более того, корабли являются вещественными доказательствами по этому делу", – напомнил Полозов.

"Практически сразу после захвата, еще зимой, было демонтировано с кораблей радионавигационное оборудование, вывезены все артиллерийские боеприпасы, изъято личное стрелковое оружие моряков, а также их документы и такие предметы, как телефоны, компьютеры, дисковые накопители", – рассказал адвокат.

По его словам, все эти предметы также являются вещественными доказательствами, в отношении которых проводились экспертизы.

"По российским законам судьбу вещественных доказательств в конечном счете определяет суд при вынесении итогового приговора. Но до этого момента на стадии предварительного расследования следователь вправе своим постановлением исключить эти предметы из числа вещественных доказательств", – заявил Полозов.

Как отметил адвокат, часть личных вещей морякам была возвращена, но некоторые вещи исчезли.

"Например, ценные вещи во время задержания. Мы их даже не нашли среди вещественных доказательств. Это отдельная история, мы будем разбираться, при каких обстоятельствах эти вещи были утеряны и похищены", – подчеркнул он.

На вопрос, означает ли это, что вещи просто украли, Полозов ответил: "Если говорить простыми словами – да".