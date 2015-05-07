Волонтер: Создается впечатление, что "Правый сектор" раскололся на два течения с разными целями

Об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер Роман Доник.

По его словам, представители "одного течения" "Правого сектора", понимающие, что нельзя в такое время выходить на открытый конфликт с государством из-за наличия внешнего агрессора, пытаются каким-то образом разрулить ситуацию, сгладить углы и залатать "проколы".

В то же время, как отмечает волонтер, представители "второго течения" играют на обострение, "устраивают истерики, не признавая ошибок, провоцируют власть… которую, откровенно говоря, сдерживает тонкая волосинка благоразумия".

По словам Доника, во "втором течении", "судя по всему, боятся структурирования, в котором они потеряются. Поэтому поддерживают и разгоняют хаос. Они постоянно хотят быть на слуху, потому что даже мизерное ослабление внимания к ним, смерти подобно".

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Доник считает, что представители "второго течения", которые опасаются утратить внимание общественности, выложили в сеть видео под названием "Там де нас нема".

"Это феерическая глупость. Отснять и выложить фильм с передовой, где по заверению комбригов ответственных за участки фронта, руководства секторов, НГШ, Министра МО, Президента, наблюдателей миссии ОБСЕ, нет никаких подразделений кроме ВСУ, это ад кромешный. Вы решили раздраконить всех и спровоцировать противодействие, чтоб потом опять обвинять "злочинну владу" в репрессиях и делить Украину на два лагеря сторонников и противников? Или вам реально начало казаться, что все оружие трофейное, БК трофейное и ваши учебки на полигонах МО трофейные?", - возмущается волонтер.

В свете происходящих событий, по мнению волонтера, "сейчас вопрос не в том, будет ДУК ПС купаться в лучах славы или не будет. Сейчас вопрос в том, будет он вообще или не будет".

Как сообщал УНИАН, "Правый сектор" заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригады выставили блокпосты вокруг базы "ПС" в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

Представитель АПУ по АТО Александр Мотузяник заявил, что базу украинского добровольческого корпуса "Правый сектор" на Днепропетровщине никто не блокировал, продолжаются военные учения. "Когда завершатся обучения, согласно плану, блокпосты снимут. Когда - я не готов вам сказать", - отметил он.

29 апреля, около 300 представителей "Правого сектора" провели акцию протеста под АПУ против блокирования базы ДУК. Активисты угрожали зайти в помещение АП, если им не объяснят ситуацию вокруг базы их батальона в Днепропетровской области.

В Минобороны в свою очередь опровергли наличие конфликта с "Правым сектором".

"Есть четкая организация взаимодействия, и эта проблема абсолютно выдуманная", - сказал министр обороны Степан Полторак.

В ночь на 4 мая десантники разблокировали базу "Правого сектора".