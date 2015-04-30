Минобороны отрицает наличие конфликта с "Правым сектором"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

«Есть четкая организация взаимодействия, и эта проблема абсолютно выдумана», - сказал Полторак.

По словам министра, ведутся переговоры относительно вхождения Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» в состав Вооруженных сил.

«Правый сектор» планирует, и сейчас ведутся переговоры, в состав какого подразделения они будут входить. По завершению переговоров будет решено, в состав какого подразделения они будут входить. Желание у них такое есть. У нас желание также есть. Нам нужны опытные люди», - сказал Полторак.

Как сообщал УНИАН, «Правый сектор» заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригад выставили блокпосты вокруг базы «Правого сектора» в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

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29 апреля около 300 представителей «Правого сектора» провели акцию протеста под Администрацией президента Украины против блокировки базы ДУК.

Представитель АПУ по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что базу добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» на Днепропетровщине никто не блокировал, продолжаются военные учения. «Когда закончатся учения, согласно плану, блокпосты снимут. Когда - я не готов вам сказать», - отметил он.

В Администрации президента заверяют, что вопрос вхождения ДУК «Правый сектор» отдельным подразделением в состав Вооруженных сил Украины решен. В то же время, переговоры еще продолжаются.