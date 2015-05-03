Десантники разблокировали базу "Правого сектора"

Десантники 25-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины разблокировали базу Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Об этом сообщает официальный сайт "Правого сектора" со ссылкой на командира корпуса Андрея Стемпицкого.

Все конфликты исчерпаны, отмечается в информации на сайте.

Как сообщал УНИАН, «Правый сектор» заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригад выставили блокпосты вокруг базы «Правого сектора» в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

29 апреля около 300 представителей «Правого сектора» провели акцию протеста под Администрацией президента Украины против блокировки базы ДУК.

Читайте такжеЛысенко назвал ситуацию с Правым сектором следствием "ошибки информационных структур"Представитель АПУ по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что базу украинского добровольческого корпуса «Правый сектор» на Днепропетровщине никто не блокировал, продолжаются военные учения. «Когда завершатся учения, согласно плану, блокпосты снимут. Когда - я не готов вам сказать», - отметил он.

В Администрации президента уверяют, что вопрос вхождения " ДУК «Правый сектор» отдельным подразделением в состав Вооруженных сил Украины решен.

Лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош 30 апреля сообщил, что конфликт украинского Добровольческого корпуса (ДУК) и Вооруженных сил Украины исчерпан. "Кремлевскую провокацию с целью столкнуть армейцев и добровольцев ДУК ПС удалось нейтрализовать", - написал он в Facebook.