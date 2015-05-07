Приземление Ил-76 с эвакуированными из Непала украинцами (фотогалерея)

Как передает корреспондент УНИАН, самолет приземлился на военной площадке аэропорта «Борисполь». Среди иностранных граждан представители, в частности Франции, Грузии, России и Польши.

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В комментарии журналистам представитель МИД Евгений Перебыйнис сообщил, что количество граждан Украины, которые могли находиться в Непале, составляет 210 человек.

По словам Перебыйниса, 35 граждан вернулись в Украину своими силами. 21 гражданин Украины остался в Непале, отказавшись эвакуироваться сейчас.

«Еще 46 граждан остаются в списках не вышедших на связь», - заметил представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, число жертв землетрясения в Непале составляет более 7 тыс. человек, пострадавших – более 14,3 тыс.

30 апреля для эвакуации украинцев из Непала вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он совершил посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали из Украины. Самолет смог забрать украинцев из столицы Непала - города Катманду - лишь 5 мая. 6 мая в 6.35 Ил-76 вылетел из аэропорта Дели в столицу Азербайджана Баку, где был дозаправлен.