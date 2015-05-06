ВСУ проведут аудит относительно целесообразности отправки в Непал военного самолета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила директор Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Марина Барынина.

“Средства (на отправления самолета — УНИАН) были выделены дополнительно из бюджета для Минобороны. Это решение было принято выше, чем на уровне Минобороны. Но если министр обороны поставит такую задачу, мы, конечно, будем проверять (целесообразность расходования средств на использование самолета Минобороны для эвакуации граждан Украины из Непала - УНИАН)”, - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля.

30 апреля для эвакуации украинцев из Непала вылетел военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны. Он совершил посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали из Украины.

Самолет смог забрать украинцев из Катманду только 5 мая. Ожидается, что эвакуированные из Непала граждане прибудут в Киев сегодня поздно вечером.