Все препятствия на пути к встрече в "нормандском формате" сняты - Олифер

Разведение сил в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской стали последними шагами в этом направлении, отметила пресс-секретарь Кучмы.

В Минске на переговорах участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сняты все препятствия на пути к встрече лидеров стран "нормандского формата".

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандской формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран нормандской четверки в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - написала Олифер.

Как сообщал УНИАН, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов.

Разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской произошло в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.