В Раде перед заседанием произошла перепалка (видео)

На видео слышна перепалка нардепов в парламенте.

Народные депутаты устроили словесную перепалку 12 ноября перед заседанием Верховной Рады Украины.

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Соответствующее видео появилось в сети. Как пишет "Обозреватель", в кадре фигурируют нардепы Вадим Ивченко ("Батькивщина"), Николай Тищенко, Михаил Радуцкий (оба – "Слуга народа").

Так, перед началом заседания представители "Батькивщини" разносили буклеты с информацией о рынке земли, однако парламентариям из других фракций это не понравилось.

Ранее в Верховной Раде возник спор с участием председателя парламента Дмитрия Разумкова, сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко и депутатов от «ЕС».