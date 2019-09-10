В Раде произошла перепалка между Геращенко и Разумковым (видео)

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обвинила партию «Слуга народа» в «захвате» парламента.

В Верховной Раде возник спор с участием председателя парламента Дмитрия Разумкова, сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко и депутатов от «ЕС».

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Геращенко обвинила партию «Слуга народа» в «захвате» парламента.

По ее словам, 5 лет назад "зелёные человечки захватили Крым, сейчас зелёные человечки захватывают парламент".

"И на самом деле полностью его перечеркивают", - добавила депутат.

Разумков прервал Геращенко и отметил, что не стоит сравнивать депутатов с тем, что происходило в 2014 году, и подчеркнул, что это недопустимо.

В ответ депутаты, по крайней мере, от "Слуги народа", начали громко аплодировать и не прекращали этого делать, пока Геращенко стояла на трибуне.

В ответ на это депутаты от "ЕС" подошли к трибуне, окружили ее и экс-президент Украины, депутат от "ЕС" Петр Порошенко призвал Разумкова включить микрофон Геращенко и предоставить возможность договорить.

Спикер сказал, что придает ей слово.

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Геращенко продолжила свое выступление, сказав, что в сессионном зале "мы видим, как Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АР Крым".

Депутаты снова начали аплодировать, а Геращенко призвала Разумкова "успокоить свой югенд здесь и не давать права перекрикивать оппозицию".

После этого в сессионном зале начали раздаваться крики "Позор!".

"Сейчас весь мир видит, как оппозицию сначала отсадили на галерку. Затем ее захлопывают и перекрикивают. И дальше, даже не приняв еще закон с циничным названием о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов относительно законодательной инициативы, его уже выполняют", - сказала Геращенко.

Она раскритиковала положения этого законопроекта.

После выступления Геращенко депутаты от "ЕС" покинули трибуну.

Разумков, в свою очередь, отметил, что когда речь шла об отмене неприкосновенности народных депутатов, то отмечалось, что в сессионном зале есть защищенность на политическую позицию и действия депутатов.

"Однако, мы говорили о том, что недопустимы оскорбления в сессионном зале Верховной Рады Украины, как и везде в другом месте в нашем государстве. Поэтому, если мы хотим быть парламентом, который будет объединять государство, давайте будем вежливо относиться к наших коллег. Как к тем, кто большинство, так и к тем, кто занимает другую позицию", - сказал Разумков.

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