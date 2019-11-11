Зеленский назначил Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА.

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Соответствующий указ №836/2019 от 8 ноября обнародован на сайте президента.

«Назначить Андрея Балоня Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации», – говорится в документе.

По данным СМИ, Андрей Балонь родился 6 ноября 1982 года в городе Стебник Львовской области. В 2003 году окончил национальный университет внутренних дел Украины. Имеет специальность юриста.

Работал в органах внутренних дел, был следователем. В 2017 году стал заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации, занимал эту должность до августа 2019 года.