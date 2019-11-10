Прокуратура Польши внесла в суд представление об экстрадиционном аресте Мазура

Сегодня в Люблине состоится заседание суда.

Сегодня в Польше состоится суд по избранию меры пресечения украинскому активисту, ветерану АТО Игорю Мазуру.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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По ее словам, прокуратура уже внесла в суд представление об экстрадиционном аресте Мазура. Судебное заседание состоится сегодня в Люблине в 17:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура с позывным "Тополь". Позже с ним встретился украинский консул.

МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев. В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура