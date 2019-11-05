"Надо прибегнуть к кардинальным действиям": Чубаров рассказал, как заставить РФ уйти из Крыма
Украине нужно разработать очень четкую стратегию, чтобы вернуть Крымский полуостров.
Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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По его словам, Украина должна идти к своей цели, но делать это нужно пошагово.
"Нужно сделать все, что уже обсуждалось и было одобрено. Должны максимально мобилизовать международных партнеров. Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что военного пути по освобождению Крыма пока нет. Но для того, чтобы заставить Россию освободить полуостров и вообще убраться со всех украинских земель, надо прийти к кардинальным действиям, относительно давления на Россию, чтобы заставить ее вернуться в рамки международного права", - отметил он.
При этом также Чубаров призвал украинское государство "максимально мобилизоваться" и "мобилизовать своих международных партнеров".