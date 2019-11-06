Безопасность журналистов в Украине: в Раде провели парламентские слушания (видео)

Во время обсуждения поднимались вопросы как о необходимости обеспечения защиты работников СМИ, так и об усилении ответственности самих журналистов.

В среду, 6 ноября, в Верховной Раде прошли парламентские слушания по теме: «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения».

Читайте такжеЗа 9 месяцев в Украине 55 раз нападали на журналистов – НСЖУ

Как передает корреспондент УНИАН, во время слушаний глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проработали предоставленный Национальным союзом журналистов (НСЖУ) список нарушений в 2017-2019 годах и начали 152 уголовных производств, в 28 из них по результатам расследования в суд уже направили обвинительные акты.

Еще один спикер слушаний, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что 7 ноября на сайте МВД появится специальный раздел «Преступления против журналистов и ход их расследования».

А председатель комитета Совета по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко в свою очередь отметил, что преступления против журналистов должны рассматриваться специальными прокурорскими подразделениями и следственными группами.

«Мы обсуждали вопрос создания специального прокурорского подразделения, которое будет расследовать дела против журналистов», – сказал он.

Читайте такжеВ Раде снова хотят принять закон, оправдывающий санкции против СМИ«Другая сторона этой медали – ответственность самих журналистов и СМИ. Фейковые новости, сознательная дезинформация, язык ненависти, попустительство государству агрессору, нарушение элементарных журналистских стандартов, к сожалению, это также практика последних лет. Сейчас в комитете мы приступили к разработке базового закона о медиа, который в первом чтении должен быть подан в Раду до конца года. В нем мы попытаемся дать ответы на эти вызовы также», – подытоживая слушания, отметил Ткаченко у себя на странице в Facebook.

Об ответственности журналистов на слушаниях говорил и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Он выступил как за обеспечение защиты журналистов в Украине, так и за ужесточение наказания за распространение ложной и манипулятивной информации.

Со стороны журналистов с трибуны парламента, в частности, выступил корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк:

«Информационная безопасность в стране и физическая безопасность журналиста – это взаимосвязанные вещи. Если у нас в стране будут продолжать работать СМИ, которые тут сеют пророссийский диспут, закончится это очень плохо».

Как ранее сообщал УНИАН, 6 ноября, в день слушаний президент Украины Владимир Зеленский сформировал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.