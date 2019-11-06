Ткаченко: преступления против журналистов должны рассматриваться отдельно

Он также видит необходимость внедрения принципа финансового fair play для медиа.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко отмечает, что преступления против журналистов должны рассматриваться специальными прокурорскими подразделениями и следственными группами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения".

"Мы с коллегами из "Слуги народа" будем предлагать такое решение: преступления против журналистов, поскольку это четвертая власть, должны рассматриваться отдельно. По крайней мере, на уровне генерального прокурора Рябошапки мы обсуждали вопрос создания специального прокурорского подразделения, которое будет расследовать дела против журналистов, на уровне министра внутренних дел Авакова - о создании специальных следственных групп", - отметил Ткаченко.

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Он выразил надежду, что такой подход позволит поднять уровень расследования таких преступлений.

Депутат напомнил, что в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия, которая занимается вопросом установления владельцев некоторых каналов.

"Думаю, в ней мы также рассмотрим вопрос ответственности некоторых лиц и их друзей в попустительстве российской агрессии", - сказал председатель комитета.

Кроме того, Ткаченко отметил, что Украина является едва ли не единственной страной в Европе, где подавляющее большинство частных СМИ являются убыточными, что "создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов".

Так, говоря о принципе финансового fair play - сколько зарабатываешь, столько тратишь, - депутат привел пример, что если, например, в течение трех лет СМИ постоянно является убыточным, то "наверное, есть шанс применения определенных санкций".

"Да, возможно, в результате станет меньше ярких шоу, множества сериалов и множества информационных каналов. Но это будет честный бизнес - так же честно всем журналистам получать зарплаты не в конвертах и платить с них налоги", - сказал Ткаченко и сообщил, что в новом законопроекте о СМИ, который профильный комитет собирается представить на рассмотрение до конца года, эта идея также найдет отражение.