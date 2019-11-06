Зеленский сформировал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Совет создан с целью обеспечения соблюдения права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, СМИ, институтов гражданского общества.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Текст соответствующего указа № 808/2019 размещен на сайте президента.

Как сказано в указе, совет создан с целью обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, согласно пункта 28 части 1 статьи 106 Конституции Украины.

Читайте такжеУкраина является «частично свободной» страной по рейтингу свободы в интернете - Freedom House

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов создается как консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

Основными задачами совета является формирование предложений относительно защиты информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечения реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

Совет в соответствии с возложенными на нее задачами: анализирует законодательство в информационной сфере и разрабатывает предложения по его совершенствованию; осуществляет мониторинг состояния обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине, соблюдения журналистских стандартов, вносит предложения относительно усиления гарантий законной профессиональной деятельности журналистов; разрабатывает меры по конструктивному взаимодействию государственных органов, институтов гражданского общества, средств массовой информации по вопросам свободы слова и обеспечения гарантий законной профессиональной деятельности журналистов; мониторинг информационного пространства, формирует предложения по решению актуальных вопросов защиты информационной безопасности Украины; рассматривает и вносит предложения по другим вопросам, которые касаются свободы слова и защиты журналистов.

Совет имеет право взаимодействовать с другими консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами и службами, образованными президентом Украины, а также принимает соответствующие меры по налаживанию взаимодействия с центральными и местными органами исполнительной власти, другими государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями; запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию, документы и материалы; привлекать к рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции совета, работников органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с руководителями), а также представителей органов местного самоуправления, средств массовой информации, экспертов (по согласию); образовывать рабочие группы для проработки отдельных вопросов, относящихся к компетенции совета; организовывать проведение конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции совета.

Состав совета формируется из числа специалистов информационной сферы, в частности журналистов, которые имеют значительный опыт профессиональной деятельности, ученых, экспертов по соответствующим вопросам, представителей средств массовой информации, а также представителей общественных объединений и международных организаций, деятельность которых касается вопросов свободы слова и защиты журналистов.

Читайте такжеМВД ежеквартально будет отчитываться о расследованиях преступлений против журналистов

Совет образуется в составе секретаря и других членов совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.

Члены совета участвуют в ее работе лично, без права делегирования своих полномочий по участию в заседаниях совета и права голоса на таких заседаниях другим членам совета или иным лицам.

В работе совета могут принимать участие с правом совещательного голоса консультанты и наблюдатели от международных организаций (по согласию).

Порядок работы совета, его рабочих групп определяется регламентом, который утверждается на ее первом заседании.

Секретарь совета организует его деятельность и председательствует на его заседаниях; - инициирует проведение заседаний совета, обеспечивает подготовку вопросов к рассмотрению советом; осуществляет мониторинг реализации принятых советом решений; представляет совет во взаимодействии с другими консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами и службами, образованными президентом Украины, с соответствующими органами исполнительной власти, другими государственными органами, а также со средствами массовой информации, общественными объединениями, международными организациями; информирует президента и общественность о деятельности совета; вносит на рассмотрение президенту предложения относительно персонального состава совета.

Основной организационной формой работы совета являются заседания. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более половины от его состава.

Решения совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета путем открытого личного голосования. В случае равного распределения голосов голос секретаря совета является решающим.

Организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности совета осуществляется Офисом президента Украины, Государственным управлением делами (в пределах компетенции).

Указом президента утвержден состав Совета.

Ее секретарем стал общественный деятель Вадим Миський.

В состав совет вошли юрист Александр Бурмагин, журналист, продюсер Наталья Влащенко, юрист Ирина Городецкая, журналист Наталья Гуменюк, общественный деятель Диана Дуцик, продюсер Павел Елизаров, журналист Максим Кречетов, общественный деятель Татьяна Лебедева, журналист, редактор Светлана Остапа, редактор Людмила Писанко, общественный деятель Татьяна Попова, общественный деятель, журналист Сергей Томиленко, юрист, общественный деятель Тарас Шевченко, общественный деятель Сергей Штурхецкий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.