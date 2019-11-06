Бородянский хочет жестче наказывать журналистов за манипулирование и ложь

В то же время министр предлагает усилить ответственность за обнародование данных журналистов.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступает за усиление ответственности журналистов за распространение ложной и манипулятивной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний на тему: «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения».

Читайте такжеВ НСЖУ сообщили о чрезвычайной ситуации с физической безопасностью журналистов в УкраинеГоворя о физической защите журналистов, Бородянский отметил вопросы защиты журналистов от любого вида давления, в частности финансового, или давления непосредственного руководителя, давления, «направленного на манипулирование общественным мнением или направленного на замалчивание важных фактов».

«Форма давления может быть любая. Например, публичная. Это может происходить из-за обнародования данных журналистов, которые работают над расследованием», – сказал министр.

Как отметил Бородянский, «мы считаем, что ответственность за обнародование данных журналистов должна быть существенно усилена, учитывая ту важнейшую работу, которую делают журналисты для общества».

По словам министра, будут предлагаться соответствующие изменения в законодательство, будут созданы условия для физической, финансовой и юридической защиты журналистов, которые заявляют, что испытывают какой-либо формы давления.

В то же время Бородянский заявил: «Ответственность журналистов за распространение неправдивой и/или манипулятивной информации также должна быть усилена ... А именно – введение в законодательство понятия и критериев манипулирования общественным мнением, манипулирования общественным сознанием. И введение как административной, так и уголовной ответственности за такие манипулирования, за заказ такого манипулирования, за совершение такого манипулирования».

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Национального союза журналистов, в Украине за 9 месяцев 55 раз нападали на журналистов.