Трехсторонняя контактная группа планирует провести встречу с боевиками в Минске 6 мая
5 мая состоится рабочая встреча участников Трехсторонней контактной группы - Хайди Тальявини, Леонида Кучмы и Азамата Кульмухаметова.
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в составе представителей Украины, России и ОБСЕ планирует провести встречу с боевиками в Минске 6 мая.
Как сообщает пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в контактной группе, Дарка Олифер в Facebook, 5 мая состоится рабочая встреча участников Трёхсторонней контактной группы - Хайди Тальявини, Леонида Кучмы, Азамата Кульмухаметова.
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”Предполагается, что 6 мая в Минске состоится встреча участников Трёхсторонней контактной группы с представителями т.н. ”ДНР” и ”ЛНР”, - сообщила Олифер.
Завтра, 5 мая, состоится рабочая встреча участников Трёхсторонней контактной группы - Хайди Тальявини, Леонида Кучмы, Аз...Posted by Dariia Olifer on 4 травня 2015 р.