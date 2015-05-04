Трехсторонняя контактная группа планирует провести встречу с боевиками в Минске 6 мая

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в составе представителей Украины, России и ОБСЕ планирует провести встречу с боевиками в Минске 6 мая.

Как сообщает пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в контактной группе, Дарка Олифер в Facebook, 5 мая состоится рабочая встреча участников Трёхсторонней контактной группы - Хайди Тальявини, Леонида Кучмы, Азамата Кульмухаметова.

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”Предполагается, что 6 мая в Минске состоится встреча участников Трёхсторонней контактной группы с представителями т.н. ”ДНР” и ”ЛНР”, - сообщила Олифер.