Политолог объяснил, почему РФ назначила нового представителя в контактной группе по Донбассу

Замена представителя России в трехсторонней контактной группе (Украина, Россия и ОБСЕ) свидетельствует о попытке РФ усилить свою позицию в переговорном процессе. Об этом заявил политолог, глава Института украинской политики Константин Бондаренко на круглом столе в Институте Горшенина, передает LB.ua.

"(Это - ред.) попытка усиления позиции России в переговорном процессе, поскольку ранее переговорным процессом занимался уполномоченный посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов. Сейчас решили усилить переговорные позиции РФ возможно с учетом присоединения к этому формату и представителя США, что, к стати, выглядит очень гипотетически. На этот момент Россия считает, что нужно выжать все возможное из переговорного процесса", - заявил эксперт.

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"В России на сегодняшний день есть две условные группы, которые пытаются бороться между собой для воплощения того или иного сценария. Первая группа - условные "голуби", которые считает, что нужно сидеть на берегу и ждать, когда труп врага поплывет по реке, и не предпринимать никаких особых действий, мол, украинская экономика скоро "загнется", никуда они не денутся и придут к нам. Вторая группа - это группа "ястребов", которые думают, что необходимо до осени поставить точку во всех процессах, которые происходят на востоке Украины. Какая из этих групп доминирует, пока не ясно. Моя гипотеза - следите за кадровыми перемещениями в России, если, условно говоря, в отставку уйдет в ближайшее время Рогозин (вице-премьер РФ - ред.), победит первая группа, если уйдет Сурков (помощник Путина - ред.) - победила вторая группа", - добавил Бондаренко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сменил своего представителя в трехсторонней контактной группе (Украина, Россия и ОБСЕ). Вместо посла России в Украине Михаила Зурабова новым представителем РФ в этой группе стал Азамат Кульмухаметов, который ранее занимал должность посла РФ в Сирии (2011-2014).