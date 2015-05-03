Коморовский: ЕС не может сотрудничать с Россией из-за ее агрессивной политики по Украине

Об этом Коморовский заявил в эфире Польского радио, комментируя высказывания руководителя Администрации президента РФ Сергея Иванова о том, что Россия готова сотрудничать с западными партнерами, прежде всего в вопросе поддержания безопасности в мире.

«Не может быть сотрудничества на основании условий, которые теперь диктует Россия», – сказал Коморовский.

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Он напомнил об аннексии Крыма и агрессивной политике Кремля в отношении Украины.

«Господин Сергей Иванов только забыл сказать, отступит ли Россия из Крыма и Донбасса. И прекратит ли политику агрессии против соседей. Потому что если откажется от политики агрессии, то весь западный мир, в том числе и Польша, заинтересован в создании отношений на основе сотрудничества. Но не так, что напали на соседа, ограбили его землю, заблокировали его путь на Запад, а теперь говорим, что в других вопросах мы готовы сотрудничать», - подчеркнул Коморовский.

Он также сказал, что, по мнению Польши, события в Украине являются большой проблемой в перспективе лет, добавив, что это составляет угрозу для европейского порядка.

По словам Коморовского, если Украина будет связывать свое будущее с западным миром, то для Польши это будет означать усиление безопасности, если Украина обратится на восток, то будет наоборот.