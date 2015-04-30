Польша настаивает на необходимости сохранения санкций ЕС против России

Об этом сказала председатель Совета министров Республики Польша Ева Копач во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

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Копач отметила, что позиция Польши относительно ситуации на Донбассе «очевидна и однозначна с самого начала конфликта». При этом глава правительства Польши подчеркнула, что в рамках заседания Европейского Совета, она делала ударение на необходимости сохранения санкций в отношении Российской Федерации.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся хода реформ в Украине. Копач отметила прогресс Украины на пути реформ и призвала сохранять их динамику.

Кроме того, Копач также поинтересовалась ожиданиями от Рижского саммита «Восточного партнерства». Председатель Верховной Рады выразил надежду, что саммит станет хорошей возможностью подтвердить поддержку евроинтеграционных перспектив Украины со стороны Евросоюза, а также поддержку перспективы либерализации визового режима для граждан нашего государства, проинформировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, лидеры Евросоюза в июле обсудят вопрос продления введенных против России из-за агрессии к Украине санкций.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет террористам вооружение, направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.