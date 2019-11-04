Украина направила России ноту из-за захваченных в районе Керченского пролива военных кораблей

МИД направил ноту, в которой просит назвать координаты и время, когда можно забрать свои корабли.

Украина готова забрать военные корабли, которые были захвачены в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Я продолжаю говорить о том, что мы готовы забрать эти корабли, и более того, МИД направил ноту, в которой просил назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли. Как я уже говорил, я хотел бы посмотреть, когда мы получим эти корабли, остались ли последствия обстрела этих кораблей, или эта задержка связана с тем, что они постепенно ремонтируются и исчезают эти дыры от обстрелов наших боевых кораблей. Никакой задержки с нашей стороны здесь нет. Наши военные готовы в любую точку прибыть и забрать наши корабли", - пояснил Пристайко.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" і "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 военнопленных моряка.

В начале октября Пристайко заявил, что Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года.