Пристайко: новый обмен заключенными включает разных людей, каждое слово может оставить кого-то за решеткой

По словам министра, к процессу обмена привлечены правозащитники, омбудсвумен, СБУ и другие лица.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что новый этап обмена удерживаемыми лицами сложнее предыдущего, поскольку включает как украинских политзаключенных в России, так и заложников, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Загороднюком в Киеве.

«К этому процессу (обмену удерживаемыми лицами - УНИАН) привлечены не дипломаты, а привлечены те, кто занимается этим обменом. Это сложная группа людей из разных наших органов, включая наших правозащитников, и омбудсвумен, и СБУ, и всех, кто должны быть в этих сложных процессах», - сообщил министр.

«Я не хочу далеко углубляться, потому что мы можем сорвать этот очень сложный этап, потому что, в отличие от предыдущего этапа, этот этап включает различные группы людей, и обмен будет происходить в разные стороны - есть РФ, есть временно оккупированные территории. Дайте нам немного времени для того, чтобы мы могли сделать списки и согласовать их. Каждое сказанное слово может оставить кого-то за решеткой», - сказал Пристайко.

«Я не видел «харьковских террористов» в списке (на обмен - УНИАН)», - сказал министр на прямой вопрос журналистов.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Пристайко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» выразил надежду, что на следующей неделе состоится масштабный обмен удерживаемыми лицами с Россией. «Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен», - отметил Пристайко.

9 октября президент Владимир Зеленский заявил о том, что дата следующего обмена удерживаемыми между Украиной и Россией будет известна после встречи лидеров «нормандской четверки».