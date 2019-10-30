САП: если Рада не внесет изменения в УПК, то неприкосновенность с нового года не будет отменена

Следователи и прокуроры в своей работе руководствуются не Конституцией, а Уголовным процессуальным кодексом, который сейчас предусматривает согласие парламента на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.

Если Верховная Рада не внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс, то депутатская неприкосновенность с нового года отменена не будет.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, комментируя непринятие решения парламентским комитетом по правоохранительной деятельности рекомендовать парламенту внести изменения в УПК относительно процедуры привлечения народного депутата к уголовной ответственности.

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«Понимаете, если бы мы руководствовались всеми прямыми нормами, то можно обосновывать (привлечение народного депутата к уголовной ответственности, основываясь на прямой норме Конституции, которая с нового года не будет предусматривать обязательного разрешения парламента для снятия депутатского иммунитета - УНИАН). Но есть общие нормы права и есть специальные, как Уголовный процессуальный кодекс. И если изменения в УПК не будут внесены, то мы получим несоответствие норм УПК нормам Конституции. Я уже говорил депутатам: отмените ее по-честному, а не играйте в игры. Посмотрим, они услышали. Нет - то нет», - сказал Холодницкий.

Вместе с тем он поддерживает идею, что подозрение депутатам должны вручать по специальной процедуре. По его словам, поскольку депутаты, как и судьи, как и адвокаты, являются спецсубъектами, поэтому им должны вручать подозрение как минимум заместители генпрокурора.

«Я считаю, что это нормальная защита от политического давления. Так же как и согласование следственных действий с заместителем генпрокурора, а не с любым следователем райотдела», - добавил он.

«Если Рада не внесет изменения в УПК, то мы снова будем ходить в регламентный комитет с представлениями на народных депутатов», - подытожил он.

Напомним, сегодня, 30 октября, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности не принял решение по одному законопроекту о приведении Уголовного процессуального кодекса в соответствие с Конституцией, из которой с 1 января 2020 года исчезает норма о разрешении парламента на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.