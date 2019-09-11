Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» (№ 27-их), принятый Верховной Радой 3 сентября.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Согласно закону, статья 80 Конституции излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время, согласно новой редакции статьи 80 Основного Закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету, говорится в сообщении.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Как сообщал УНИАН, 3 сентября ВР отменила депутатскую неприкосновенность. За президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203) проголосовали 373 народных депутата из 404 зарегистрированных в сессионном зале.

От "Слуги народа" "за" были 252 депутата, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 0, от "Батькивщины" - 23, от "Европейской солидарности" - 24, от "Голоса" - 19, от группы "За будущее"- 22, от внефракционных депутатов - 33. Против не проголосовал ни один, трое воздержались, 28 не голосовали.

Законом из статьи 80 Конституции изымается норма о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность.

Также предусмотрено исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что народные депутаты "не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.