Европарламент принял резолюцию: Россия должна немедленно и без всяких условий освободить Савченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», в резолюции говорится: «Мы призываем немедленно и без всяких условий освободить Савченко и осуждаем ее незаконное похищение и заключение, которое продолжается почти год».

Европарламент подчеркивает, что «содержание Савченко как узника войны в России является нарушением Женевской конвенции», а те, кто ответственен за это «могут ощутить на себе действие международных санкций или юридические последствия своих действий».

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В резолюции также говорится о «чрезвычайно уязвимом состоянии народного депутата Украины, которая голодает уже больше трех месяцев, а также возлагается прямая ответственность за безопасность и жизнь Савченко на российскую власть».

В связи с этим евродепутаты призывают Россию допустить к украинской летчице представителей международных гуманитарных организаций и независимых международных врачей.

В Европарламенте надеются, что президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель поднимут вопрос освобождения Савченко во время следующей встречи контактной группы по вопросам имплементации Минских договоренностей в «нормандском формате».

«Освобождение Савченко – это не только необходимый шаг для улучшения отношений между Украиной и Россией, это также продемонстрирует уважение со стороны российской власти к фундаментальным правам человека», - отмечается в резолюции.

Европарламент также призвал РФ «немедленно освободить всех остальных украинских граждан, включительно с украинским режиссером Олегом Сенцовим и Хайсером Джемилевым, которые находятся в незаконном тюремном заключении в России».

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.